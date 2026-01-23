Precio del café HOY 23 de enero: así cierra la cotización esta semana

El café colombiano es uno de los productos de mayor importancia para la economía del país, debido a su comercialización tanto a nivel nacional como internacional, actividad que beneficia a miles de caficultores en distintas regiones.

Esto es posible, en parte, gracias a la regulación que realiza la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), entidad que, tras el cierre de la Bolsa de Nueva York, calcula el precio base de mercado del café y lo da a conocer a través de un reporte diario.

Además de regular el precio interno del grano, la Federación Nacional de Cafeteros brinda acompañamiento a los productores que desean exportar su café, incluso cuando se trata de pequeñas cantidades.

“La Federación Nacional de Cafeteros, con el objetivo de promover la exportación de pequeñas cantidades de café, ha desarrollado un procedimiento simplificado de exportación para que cualquier persona natural o jurídica, previo registro como exportador de café, pueda hacer uso de esta modalidad a través de las empresas de tráfico postal y mensajería expresa”, menciona la FNC.

De esta manera, los caficultores del país pueden comercializar su producto en el mercado internacional con el respaldo de la entidad. “Bajo esta modalidad de exportación máximo podrá exportar 60 kg de café verde o su equivalente en procesado por envío”, señala la Federación.

Precio del café hoy, 23 de enero de 2026

Tras el reporte diario publicado por la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), se conoció el precio al que se cotiza el café en Colombia para este viernes 23 de enero. El valor se ubicó en 2.545.000 pesos por carga de 125 kilogramos de pergamino seco FR 94, registrando una ligera alza frente al precio del pasado 22 de enero.

En el informe también se incluye el valor de la pastilla contenida en pergamino, el cual se mantiene en 10.000 pesos por kilogramo, sin presentar variaciones frente a días anteriores.

Así se cotiza el café en las diferentes ciudades de Colombia hoy, viernes 23 de enero

La Federación Nacional de Cafeteros establece un precio a la carga de café, dependiendo el cierre que esta haya tenido en la Bolsa de Nueva York. Es así que, en un informe diario, se presenta la cotización, según ello, este es el precio del café en las principales ciudades:

ARMENIA: Carga: 2,545,500 // Kilo: 20,364 // ARROBA: 254,550

BOGOTÁ: Carga: 2,544,250 // Kilo: 20,354 // ARROBA: 254,425

BUCARAMANGA: Carga: 2,543,875 // Kilo: 20,351 // ARROBA: 254,388

BUGA: Carga: 2,546,250 // Kilo: 20,370 // ARROBA: 254,625

CHINCHINÁ: Carga: 2,545,375 // Kilo: 20,363 // ARROBA: 254,538

CÚCUTA: Carga: 2,543,375 // Kilo: 20,347 // ARROBA: 254,338

IBAGUÉ: Carga: 2,544,625 // Kilo: 20,357 // ARROBA: 254,463

MANIZALES: Carga: 2,545,375 // Kilo: 20,363 // ARROBA: 254,538

MEDELLÍN: Carga: 2,544,625 // Kilo: 20,357 // ARROBA: 254,463

NEIVA: Carga: 2,543,750 // Kilo: 20,350 // ARROBA: 254,375

PAMPLONA: Carga: 2,543,500 // Kilo: 20,348 // ARROBA: 254,350

PASTO: Carga: 2,543,500 // Kilo: 20,348 // ARROBA: 254,350

PEREIRA: Carga: 2,545,375 // Kilo:20,363 // ARROBA: 254,538

POPAYÁN: Carga: 2,545,625 // Kilo: 20,365 // ARROBA: 254,563

SANTA MARTA: Carga: 2,547,125 // Kilo: 20,377 // ARROBA: 254,713

VALLEDUPAR: Carga: 2,544,750 // Kilo: 20,358 // ARROBA: 254,475

