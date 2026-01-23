Metro de Medellín extenderá su horario hasta la 1:30 a. m. durante los conciertos de Bad Bunny

Medellín, Antioquia

El Metro de Medellín confirmó que extenderá su horario de operación comercial durante los tres días del concierto de Bad Bunny.

Esta medida que se da luego de que, en días previos, no existiera una declaración oficial sobre una ampliación del servicio para el evento.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que, en articulación con el sistema Metro, la operación se extenderá hasta la 1:30 de la madrugada, con el objetivo de facilitar el retorno de miles de asistentes y garantizar condiciones de movilidad más seguras y ordenadas tras los conciertos.

Desde el Metro, la confirmación se realizó a través de redes sociales en un tono jocoso, donde señalaron que habrá servicio extendido este viernes, sábado y domingo.

Además, invitaron a los usuarios a mantenerse atentos a sus canales oficiales, donde se informarán los detalles operativos sobre cómo funcionará el sistema durante estas jornadas.

La extensión horaria se adopta en un contexto de alta llegada de público local, nacional e internacional, y responde a la presión ciudadana por contar con transporte público en horarios nocturnos, uno de los principales desafíos que enfrenta Medellín cuando se realizan espectáculos de gran formato.