Horóscopo del profesor Salomón HOY 23 de enero: Tauro, es momento de valorar a su familia

El profesor Salomón, experto en la lectura del horóscopo, entregó recomendaciones puntuales a los signos del zodiaco ante los cambios que se avecinan en los próximos días. Algunos deberán adaptarse a las circunstancias y enfrentar grandes desafíos que se avecinan para alcanzar la felicidad.

El número 23, compuesto por los dígitos 2 y 3, da un total de 5. Este representa el amor, la fortaleza y el poder. Justamente, las personas nacidas en este día cuentan con una gran capacidad para salir adelante a pesar de las adversidades que surgen en la vida. Asimismo, les gusta liderar, son disciplinados, ordenados y tienen un corazón dispuesto a amar a sus seres queridos y todo lo que hacen.

Para este viernes 23 de enero de 2026, el color es el rojo y el número es el 9076. Entretanto, la recomendación del profesor Salomón es buscar cualquier elemento que simbolice el Año Nuevo chino para conectar con la energía que trae la llegada de este evento.

Horóscopo para este viernes 23 de enero de 2026

Aries

Todo está listo para emprender ese camino importante e inolvidable que tendrá en este año; por lo tanto, es importante que disfrute de las cosas buenas que se avecinan. Recuerde vivir el presente con armonía sin preocuparse por lo que ya pasó, ya que esto lo llevará a conquistar lo que la vida le quiere entregar.

Número: 3860

Tauro

La familia es una prioridad que debe tener en cuenta durante este año. Si bien puede ostentar de tener títulos y una buena posición laboral, su activo más importante son sus seres queridos; por lo tanto, disfrute todo lo que tenga con ellos y valore su compañía. Por otra parte, tendrá que hacer un gran esfuerzo en su trabajo para gozar de esos lujos que se quiere dar en la vida.

Número: 5904

Géminis

Cuando el miedo se hace presente en su vida, no puede llegar a las metas que quiere alcanzar. Es importante dejar atrás ese sentimiento y llenarse de seguridad y firmeza, pues esto será fundamental para lograr sus objetivos en el amor, el dinero o los proyectos nuevos.

Número: 8995

Cáncer

Las cosas se van dando poco a poco, pero llegan en su debido tiempo. Así que no pierda la paciencia y la fe para que pueda lograr todo lo que quiere. También es posible que deba abrirse a nuevos campos de acción y adaptarse a otras circunstancias que lo llevarán a proyectar otras perspectivas en su vida.

Número: 2411

Leo

Las envidias se siguen despertando a su alrededor, pues muchas personas no soportarán ver cómo progresa en su vida y logra salir adelante. Esto lo llevará a transformar ciertas cosas para que las malas energías no opaquen lo que se viene por delante. Por otra parte, procure ahorrar una parte de sus ganancias para hacer buenas inversiones más adelante.

Número: 8517

Virgo

Hay que seguir adelante sin descuidar la parte sentimental. Es bueno que tenga momentos especiales para compartir con su pareja y abrirse a las oportunidades que le esperan en este aspecto sin poner barreras de por medio. Solamente usted sabe qué es lo que quiere en su vida, así que no se detenga por lo que digan o piensen los demás.

Número: 9170

Libra

Es un buen momento para confiar en usted mismo. Valórese tal como es y dele importancia a sus capacidades, así como todo lo que ha logrado en el camino. Cuenta con cualidades maravillosas que debe reconocer y potenciar sin importar cuánto se dedique a ayudar a los demás.

Número: 0892

Escorpio

El trabajo estará cargado de grandes cambios que estarán a su favor. En este caso, recibirá una buena oferta laboral si está desempleado, o también alcanzará una mayor estabilidad en su puesto actual. También es el momento para creer en el amor y fortalecer la relación con su pareja.

Número: 4829

Sagitario

Las nuevas ideas estarán fluyendo, y además encontrará gente en el camino que lo apoyará para elevar su nivel de energía. Esto será fundamental para recibir la fuerza y la motivación que necesita para alcanzar todo lo que desea conquistar en este nuevo año.

Número: 3088

Capricornio

A veces la soledad puede ser un buen consejero, pero esto no puede suceder todo el tiempo. Esto implica determinar momentos en los que necesite tomar decisiones trascendentales en su vida, así como otros para compartir con los demás y disfrutar su compañía. Recuerde que usted tiene muchas herramientas que puede usar a su favor para alcanzar lo que desee.

Número: 0155

Acuario

Es importante asumir la realidad sin dejar de vivir el presente. Algunas cosas requieren un mayor sacrificio o dejar de lado algo que considere importante, pero esto también es necesario para alcanzar la verdadera felicidad, así que deje de lado los dramas y ver todo de forma negativa.

Número: 9335

Piscis

Este será un año en el que recibirá una importante suma de dinero. Sin embargo, no se prive de disfrutar las ganancias que recibe porque ese es un respaldo que lo acompañará en los próximos días. Recuerde que es bueno aprovechar las cosas buenas que le brinda la vida.

Número: 3158