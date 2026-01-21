Donald Trump: gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela ha sido “muy bueno”

Donald Trump y Delcy Rodríguez | Foto: Fabrice COFFRINI / AFP) / FABRICE COFFRINI y GettyImages

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo durante su discurso en el Foro de Davos que el gobierno de la presidenta (e) de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha sido “muy bueno” y “muy muy listo” tras la captura del expresidente Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses.

“Los líderes del país han sido muy buenos (...), muy, muy listos”, dijo Trump en el Foro Económico Mundial que se lleva a cabo anualmente en Davos, Suiza.

Tras el ataque, ocurrido el 3 de enero, “dijeron: ‘Vamos a hacer un trato’”, reveló el mandatario republicano.

El petróleo, uno de los focos de Trump

Sobre el petróleo, Trump aseguró en su discurso que “Venezuela hará más dinero [con el petróleo] en los seis próximos meses que el que hizo en los 20 años pasados”. Los 50 millones de barriles de petróleo negociados con Venezuela serán “repartidos”, y de ahí vendría el dinero, según dio a entender el presidente.

Desde la captura de Maduro, acusado de narcotráfico, Estados Unidos controla la venta del crudo venezolano.

El pasado martes, la presidenta (e) Delcy Rodríguez anunció el ingreso de los primeros 300 millones de dólares provenientes de dicha venta.

Este dinero “irá para financiar el ingreso de los trabajadores y proteger el poder adquisitivo [de los venezolanos] de la inflación y proteger del impacto negativo de los vaivenes en el mercado cambiario”, aseguró en una alocución transmitida por el canal estatal VTV.

Discurso de Trump reafirma su respaldo a Delcy Rodríguez

El discurso del presidente Donald Trump en el Foro de Davos reafirma su respaldo al gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, quien fungió como vicepresidenta de Maduro hasta su captura.

De hecho, la Casa Blanca confirmó este miércoles que Rodríguez visitará Washington; no obstante, no especificó fechas ni la agenda de la líder chavista.







