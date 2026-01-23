El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Gobierno cobrará impuesto a empresas de energía para salvar a Air-e, ¿eso es jurídicamente posible?

Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen y Jaime Lombana, representante jurídico de Air-e pasaron por los micrófonos de 6AM W para hablar sobre los nuevos impuestos para el sector eléctrico establecidos mediante el Decreto Legislativo 0044 de 2026, expedido en el marco del Estado de Emergencia Económica y Social.

Noticia en desarrollo.

