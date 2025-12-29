Petro cuestiona labor de fiscal Luz Adriana Camargo: “Otra vez una Fiscalía política”

A pesar de que el presidente Gustavo Petro ternó a la hoy fiscal General Luz Adriana Camargo, el camino de la funcionaria en el órgano judicial ha estado marcado por cuestionamientos y desencuentros con el mandatario de los colombianos.

El alto mandatario cuestionó las demoras en la Fiscalía para la extradición de alias “Mono Gerley”, uno de los capos del ELN que fue detenido en España.

Aseguró que otra vez en Colombia hay una “Fiscalía política”, pues aseveró que es muy raro está pasando lo mismo del caso de alias “Papá Pitufo”, con las demoras por el cambio de fiscal que solicitó la jefe de la fiscalía y por eso hoy está libre en Portugal.

Dijo que en vez de estar recibiendo llamadas del precandidato Abelardo de la Espriella, debería estar investigando la criminalidad y reiteró en que La fiscalía debe ser independiente de la política para ser garantía de seguridad de la ciudadanía.