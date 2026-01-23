Estados Unidos destruye nueva supuesta narcolancha en el Pacífico y deja dos muertos

Luego del ataque, el Comando Sur de los Estados Unidos pidió a la Guardia Costera activar el sistema de búsqueda y rescate dado que el operativo dejó un sobreviviente. (Foto: Captura de Pantalla)

Estados Unidos destruyó un nuevo bote supuestamente operado por organizaciones ligadas al narcotráfico en el Pacífico, ataque en el que dos personas fueron asesinadas y una tercera sobrevivió.

El Comando Sur de Estados Unidos fue el encargado de ejecutar la nueva misión del plan Lanza del Sur y anunció el resultado del operativo en su cuenta de X junto a un video.

Asimismo, detalló que tuvo que activar el sistema de búsqueda y rescate para localizar al sobreviviente.

Ataques desde la captura de Maduro

Este es al menos el segundo ataque en aguas internacionales desde el 3 de enero, cuando Estados Unidos capturó en Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y en total suman más de 35 ataques de este tipo contra embarcaciones desde agosto de 2025.

El Comando Sur ha asesinado a más de 110 personas durante estos ataques, mismos que han provocado críticas en el país norteamericano y la comunidad internacional por el uso de la fuerza militar bajo la Administración del presidente, Donald Trump.

También hay incautaciones

Las autoridades de Costa Rica decomisaron al menos una tonelada de cocaína que era transportada en una embarcación pesquera en el Pacífico y detuvieron a dos costarricenses y un nicaragüense.

El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) detalló que el operativo estuvo a cargo de la Policía Control de Drogas (PCD) y el Servicio Nacional de Guardacostas, y se llevó a cabo a 218 millas de Cabo Matapalo, provincia de Puntarenas, en el Pacífico.

La lancha pesquera de nombre ‘Doña Betty’ estaba tripulada por dos costarricenses de apellidos Mosquera y Caballero, así como por un nicaragüense de apellido Santeliz, quienes fueron detenidos en enfrentarán cargos por tráfico internacional de drogas, delito que en Costa Rica se castiga con un máximo de 20 años de cárcel.

En la embarcación los agentes encontraron 53 bultos con cocaína que suman más de una tonelada de esta droga.

En esta operación, las autoridades costarricenses recibieron el apoyo de un avión de las autoridades de Estados Unidos, como parte de un convenio bilateral para la vigilancia marítima conjunta.

Esta es la segunda embarcación que las autoridades costarricenses interceptan con droga esta semana, pues el martes hallaron 3,5 toneladas de marihuana en una lancha tripulada por tres colombianos que se desplazaba por el Pacífico.