Capturada una mujer cuando portaba una granada y municiones en Cúcuta

Cúcuta

Según lo dio a conocer la Fiscalía General de la Nación, en los últimos días fue capturada una mujer, después que uniformados de la Policía y el Ejército Nacional la sorprendieran portando una granada y municiones en Cúcuta.

Se trata de Janeth Mosquera Giraldo, a quien le habrían encontrado una granada de mano, 16 cartuchos de diferentes calibres y varios celulares en su poder.

Sin embargo, no fue la única persona sorprendida portando este tipo de elementos sin documentación legal, en el departamento. José Caballero Caballero, fue capturado el pasado 20 de enero durante una diligencia de allanamiento y registro, efectuada a una residencia ubicada en el centro de la ciudad, donde habrían encontrado un révolver, seis cartuchos, entre otros elementos.

Según lo informó el ente investigador, los procesados fueron imputados, de acuerdo con su responsabilidad individual, por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos; y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos y deberán cumplir medidas de aseguramiento en centros carcelarios.