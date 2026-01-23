Emergencia ambiental por perforación ilícita en poliducto en Barrancabermeja, Santander

Bucaramanga

Cenit, filial del Grupo Ecopetrol, activó el Plan de Emergencia y Contingencia (PEC) tras una pérdida de contención en el poliducto Galán–Sebastopol, ocasionada por una perforación ilícita perpetrada por terceros desconocidos en la vereda Tenerife, zona rural del municipio de Barrancabermeja, en el departamento de Santander.

Una vez detectada la afectación, la compañía notificó de manera inmediata al Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres de Barrancabermeja, con el fin de coordinar las acciones de atención, evaluación y reparación del evento, informaron a través de un comunicado oficial.

En la zona, la Policía Nacional adelanta operaciones de seguridad para garantizar la integridad del personal técnico que atenderá la emergencia y permitirá el desarrollo de las labores correspondientes en condiciones seguras.

Cenit hizo un llamado a la comunidad del sector para que se abstenga de acercarse al lugar del incidente, encender fuego o utilizar cocinas artesanales, mientras avanzan los trabajos técnicos necesarios para controlar la situación.

Cenit y Ecopetrol rechazaron este tipo de acciones ilícitas contra la infraestructura de transporte de hidrocarburos, al advertir que “ponen en riesgo a las comunidades, generan graves impactos ambientales y afectan el desarrollo económico del país”.