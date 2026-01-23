El Quindío iniciará comandos situacionales tras aumento de homicidios en el departamento

Armenia

Tras la realización del primer consejo extraordinario de seguridad del año, llevado a cabo en la Gobernación y con la participación del Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Fiscalía y demás organismos de seguridad. Según el balance entregado, a la misma fecha del año anterior se habían reportado 5 homicidios, mientras que en lo corrido de 2026 ya se contabilizan 11 casos.

Pese al aumento, el secretario del Interior, Diego Alexander Santamaría, destacó avances operativos y resultados judiciales, señalando que varias de estas muertes han derivado en capturas en flagrancia. “Si bien hemos tenido un incremento de homicidios en el departamento del Quindío, también tenemos unas capturas muy importantes que se han realizado en flagrancia”, afirmó.

En ese sentido, el funcionario resaltó el trabajo articulado entre las autoridades y destacó un caso reciente ocurrido en Armenia, donde la implementación de tecnología permitió la identificación y captura de dos presuntos responsables. Señaló que la ciudad cuenta con 66 cámaras de seguridad equipadas con inteligencia artificial, las cuales fueron determinantes para la individualización y posterior captura de estos dos hombres.

Durante el consejo, el funcionario reiteró el llamado del gobernador a intensificar las acciones contra la delincuencia y advirtió que no habrá tolerancia frente a los hechos violentos.

“No más pañitos de agua tibia con los delincuentes en el departamento del Quindío, mano dura con los delincuentes”, enfatizó.

Asimismo, anunció el inicio de comandos situacionales en distintos municipios como estrategia para contener delitos de alto impacto, señalando que estas intervenciones deberán generar resultados concretos y visibles para la ciudadanía.

Finalmente, el secretario aseguró que el Gobierno departamental seguirá exigiendo resultados a la Fuerza Pública y trabajando de manera articulada para recuperar la seguridad.

“El llamado de nuestro señor gobernador ha sido claro: los delincuentes y los bandidos no tendrán cabida en este departamento”, concluyó, indicando que la Policía Nacional entregará mayores detalles sobre las líneas investigativas relacionadas con los homicidios registrados en el Quindío.