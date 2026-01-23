El Pulso del Fútbol, 23 de enero de 2026

Play/Pause Mostrar Opciones ¿Este fin de semana caerá el primer DT? 48:10 Cerrar Descargar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la gala de las estrellas Águila, que se celebró anoche. César dijo: “Poeta Teo anoche, poeta Dayro anoche, poeta Rodallega anoche. Higuita me envió un mensaje privado que voy a pasar hoy en el programa. La estrella de la noche fue Hugo Rodallega”. Sobre el tema Steven agregó: “La gente cree que ustedes todavía son enemigos con Higuita y nada que ver. Yo creo que Hugo Rodallega está entre los 15 mejores jugadores de la historia de Colombia”.

