El Pulso del FútbolEl Pulso del Fútbol

Programas

El Pulso del Fútbol, 23 de enero de 2026

El Pulso del Fútbol analiza lo que dejó la gala de las estrellas águila 2025.

Gala de Estrellas Águila 2025: ganadores y mejores momentos / Colprensa

Gala de Estrellas Águila 2025: ganadores y mejores momentos / Colprensa

Juan Cedeño

¿Este fin de semana caerá el primer DT?

¿Este fin de semana caerá el primer DT?

48:10

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Gala de Estrellas Águila 2025: ganadores y mejores momentos / Colprensa

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la gala de las estrellas Águila, que se celebró anoche. César dijo: “Poeta Teo anoche, poeta Dayro anoche, poeta Rodallega anoche. Higuita me envió un mensaje privado que voy a pasar hoy en el programa. La estrella de la noche fue Hugo Rodallega”. Sobre el tema Steven agregó: “La gente cree que ustedes todavía son enemigos con Higuita y nada que ver. Yo creo que Hugo Rodallega está entre los 15 mejores jugadores de la historia de Colombia”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad