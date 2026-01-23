El Pulso del Fútbol, 23 de enero de 2026
El Pulso del Fútbol analiza lo que dejó la gala de las estrellas águila 2025.
¿Este fin de semana caerá el primer DT?
48:10
Gala de Estrellas Águila 2025: ganadores y mejores momentos / Colprensa
En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la gala de las estrellas Águila, que se celebró anoche. César dijo: “Poeta Teo anoche, poeta Dayro anoche, poeta Rodallega anoche. Higuita me envió un mensaje privado que voy a pasar hoy en el programa. La estrella de la noche fue Hugo Rodallega”. Sobre el tema Steven agregó: “La gente cree que ustedes todavía son enemigos con Higuita y nada que ver. Yo creo que Hugo Rodallega está entre los 15 mejores jugadores de la historia de Colombia”.
