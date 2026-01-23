¿Cuánto pagará el Estado por cada voto válido? CNE fijó la reposición en $8.287

El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó que el valor de reposición por voto válido para las consultas presidenciales del próximo 8 de marzo será de $8.287.

Mientras tanto, el tope de gastos de campaña quedó en $18.555 millones, tras una actualización con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y una actualización en la formula.

Y es que recordemos que la Misión de Observación Electoral (MOE) alertó previamente que el tope de gastos subiría de $6.000 millones a cerca de $18.000 millones, y que la reposición por voto antes era solo de $2.555.

De hecho, en su momento, la MOE advirtió que “no quedaba claro por qué tanta diferencia” especialmente en momentos fiscalmente difíciles para el país.

Frente a estas críticas, el CNE explicó este viernes que para las consultas presidenciales de 2026 se estableció una regulación especial, distinta a la de años anteriores.

Además, señalaron que el valor fue ajustados teniendo en cuenta el IPC acumulado de los años 2022, 2023 y 2024, lo que impactó directamente tanto el tope de gastos como el monto de reposición por voto.

Según el organismo electoral, estos incrementos buscan “garantizar que la reposición del voto refleje los costos reales del proceso electoral, manteniendo criterios de equidad, transparencia y responsabilidad fiscal”.