Cartagena inicia la jubilación y adopción de caballos tras fin de los coches de tracción animal

Durante décadas caminaron bajo el sol y la lluvia, entre el ruido del turismo, sin posibilidad de elegir. Hoy, esa historia empieza a cambiar. Cartagena inicia la jubilación definitiva de los caballos que por años fueron utilizados en los coches turísticos del Centro Histórico, y los equinos comienzan su tránsito hacia una nueva vida: el retiro, el descanso y una vejez digna en el campo, lejos de cualquier forma de trabajo, como parte de una decisión histórica que pone el bienestar animal por encima de la costumbre.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Este avance es consecuencia directa de la transición al sistema integral de coches turísticos 100 % eléctricos, implementado el pasado 30 de diciembre, cuando Cartagena se convirtió en la primera ciudad del mundo en sustituir por completo los coches jalados por caballos en su operación turística. Un modelo que integra turismo sostenible, movilidad con energías limpias y, por primera vez, una solución real y definitiva para los equinos.

La implementación de carrozas eléctricas y un carro taller, alimentados con energía solar y dotados con tecnología de punta, marcó el cierre de una etapa y la apertura de otra: 120 caballos fueron retirados de la actividad turística, y ahora el Distrito avanza en su proceso de protección, cuidado y adopción responsable, garantizando que nunca más serán sometidos a trabajo.

Sobre este proceso, el director de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, Umata, Adolfo Pérez, aseguró:

“El Distrito de Cartagena de Indias garantizará la protección de los equinos y su desvinculación de actividades que puedan afectar su bienestar. Ahora los caballos serán incorporados a un programa de adopción responsable, orientado a asegurar condiciones adecuadas de cuidado y una tenencia digna”.

Adopción para la jubilación: un compromiso de por vida

Los caballos retirados de los coches turísticos serán entregados únicamente en adopción para su jubilación, bajo estrictos criterios de bienestar animal. No se trata de animales para trabajo, comercio ni recreación, sino de seres vivos que merecen descanso, cuidado y protección permanente.

Requisitos para la adopción de equinos:

1. ️ Ser mayor de edad.

2. Tener un predio certificado por el ICA

3. Garantizar agua y alimento de calidad4. Aprobar entrevista psicosocial con la Umata

5. Garantizar una jubilación digna para el caballo

Canales de contacto:

Las personas interesadas en participar en el proceso de adopción responsable pueden comunicarse a través de los canales oficiales:

📱 322 498 5003

📧 pybanimal@cartagena.gov.co

Este proceso, liderado por el alcalde Mayor, Dumek Turbay, reafirma que la transformación de Cartagena va más allá de la innovación tecnológica: es una decisión de ciudad que reconoce una deuda histórica con los animales y la salda con acciones concretas.

Con la puesta en marcha de los coches eléctricos y la jubilación definitiva de los equinos, Cartagena no solo cambia su forma de hacer turismo, sino su forma de entender el progreso: uno que avanza sin dejar atrás la dignidad ni el respeto por la vida.