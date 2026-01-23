A la cárcel tras agredir a un hombre con arma cortopunzante por una deuda. / Foto: Fiscalía.

Cúcuta

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Heber Antonio Carrascal Meneses, por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, después que el ente investigador lo señalara por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa.

Según lo dieron a conocer las autoridades, Carrascal Meneses, el pasado 18 de enero, llegó hasta el lugar donde se encontraba su víctima y la atacó con arma cortopunzante en repetidas oportunidades.

El hecho se habría presentado en el barrio Los Alpes, del municipio de Cúcuta, Norte de Santander.

Según el ente investigador, el hecho violento se habría presentado por el pago de una deuda.

La comunidad alertó oportunamente a las autoridades, logrando que uniformados de la Policía Nacional capturara a Carrascal Meneses, según la Fiscalía, en el momento en que pretendía huir del lugar.

El hoy procesado fue enviado a la cárcel Modelo de Cúcuta. Es de resaltar que no aceptó su responsabilidad en los delitos imputados.