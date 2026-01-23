Artefacto explosivo fue detonado en Villa Resistencia, Ibagué, y no dejó heridos

Ibagué

Un artefacto improvisado de bajo poder fue detonado sobre las 8:30 de la noche de este jueves 22 en el asentamiento humano denominado como Villa Resistencia, ubicado en el barrio Ciudadela Simón Bolívar, ubicado en la comuna 8 de Ibagué.

Según el teniente coronel, Carlos Augusto Sánchez Valbuena, subcomandante Policía Metropolitana de Ibagué, el artefacto generó algunos pocos daños más no heridos.

“Unidades de la Policía se desplazaron a la zona a verificar y a hacer el acordamiento del lugar, posteriormente se hace el llamado al personal antiexplosivos de la Policía Nacional que determinaron que se trataría un artefacto explosivo improvisado que causa unos pocos daños”, dijo el teniente coronel, Carlos Augusto Sánchez Valbuena.

Además, indicó que “Es de resaltar que en el lugar no se presentan ni víctimas, ni heridos, la Policía Judicial e Inteligencia se encuentran realizando las actividades para determinar los responsables de este hecho”.

La invasión Villa Resistencia se ha convertido en un foco de inseguridad para la ciudad, en este sector se han hecho varios operativos por parte de las autoridades en los que se han encontrado hasta motocicletas robadas, allí también se han presentado lesionados con arma de fuego por una aparente lucha por el poder del microtráfico.

Dato: en el mes de junio del 2025 el Tribunal Administrativo ordenó el desalojo de Villa Resistencia, previo a esto el magistrado, John Libardo Andrade Flórez, pidió que se hiciera un censo de las familias que habitan este asentamiento humano.