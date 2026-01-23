Alerta por aumento de la deuda a los hospitales públicos, ¿Nueva EPS tiene recursos para pagarles?

La Contraloría hizo un duro llamado al sector salud por el aumento de la deuda a los hospitales públicos. Julián Niño, contralor delegado para el sector Salud, explicó en 6AM W los alcances de la crisis en el flujo de recursos en el sistema de salud.

Según explicó Niño, varias regiones del país ya registran niveles de sobreocupación hospitalaria de entre el 150 % y el 160 %, y que es la consecuencia directa de un sistema que no está logrando garantizar la atención que necesitan los usuarios desde las etapas más básicas del tratamiento.

Uno de los puntos más críticos está en la dificultad para acceder a medicamentos básicos, ya que, de acuerdo con los informes más recientes, las quejas de los usuarios han dado un giro.

El Contralor explicó que hace algunos años, la mayoría de los reclamos estaban asociados a tratamientos de alto costo o enfermedades. Hoy, más del 90 % de las peticiones, quejas o reclamos (PQR) por medicamentos corresponden a fármacos incluidos en el Plan de Beneficios en Salud.

Esto significa que pacientes con enfermedades comunes como hipertensión, diabetes o trastornos de la tiroides están teniendo problemas para recibir los medicamentos que necesitan mes a mes. Al no contar con esos tratamientos de manera regular, sus condiciones de salud se agravan y terminan llegando a los servicios de urgencias, y produce un aumento en la congestión hospitalaria.

Para la Contraloría, este fenómeno evidencia un “cuello de botella” en el flujo de recursos del sistema. Aunque la Corte Constitucional ha ordenado al Ministerio de Salud aclarar si los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) son suficientes para cubrir la demanda, los datos muestran que la deuda del sistema crece cada año y la oferta de servicios se reduce progresivamente.

Las cifras son claras: la red hospitalaria pasó de una deuda de $12,5 billones en 2024 a $16,28 billones en septiembre de 2025.

Otro de los puntos que genera preocupación es la distribución del dinero en el sistema de salud. Según los análisis de la Contraloría, cerca del 80 % de los recursos termina en prestadores privados, mientras que solo el 20 % llega a la red pública hospitalaria. En valores se traduce a que en 2024 los hospitales públicos facturaron $18,8 billones y recibieron un pago por el 84 % y, en 2025 la situación empeoró porque entre enero y septiembre se pagó solo el 77 % de lo facturado.

Niño explica que la falta de liquidez está generando un efecto en cadena: los hospitales pequeños dejan de operar servicios básicos, los pacientes se desplazan a ciudades intermedias y capitales, y se produce una sobreocupación de urgencias que supera el 150 % en varias regiones. Todo esto tiene un impacto directo en las zonas más apartadas del país.

La reiteración de la advertencia de la Contraloría sobre la crisis financiera de los hospitales públicos subraya la urgencia de decisiones coordinadas entre la Supersalud, el Ministerio de Salud y las EPS. Si no se corrige el flujo de recursos y la distribución de los pagos, el sistema de salud podría enfrentar un escenario de mayor congestión, cierre de servicios y afectación directa al derecho fundamental a la salud de millones de colombianos.

