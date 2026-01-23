Nueva EPS anunció nuevos operadores farmacéuticos para el Tolima y giros para las IPS

Tolima

La secretaria de Salud del Tolima, Katherine Rengifo, entregó un balance positivo tras reunirse en Bogotá con el agente interventor de la Nueva EPS, Luis Óscar Gálvez, quien se comprometió con giros para las clínicas y hospitales del departamento, donde la entidad tiene más de 500 mil afiliados.

De acuerdo con la secretaria, el agente interventor prometió agilizar los giros para instituciones como el Hospital Federico Lleras Acosta, Clínica Tolima, Clinaltec, Medicadiz, Clínica de Ibagué, Clínica Sharom, entre otras.

“Tenemos la tranquilidad de que esto nos permita oxigenar un poco la atención de servicios de alta complejidad que se prestan en la ciudad de Ibagué”, puntualizó Rengifo.

Con relación a los hospitales de primer nivel, se anunciaron mesas técnicas para oxigenar las finanzas de los centros médicos de Coyaima e Icononzo.

De otro lado, trascendió que la Nueva EPS dispondrá de dos nuevos operadores farmacéuticos en el Tolima para intentar subsanar la crisis que atraviesan más de 200 mil de sus afiliados en el departamento por cuenta de la falta de medicamentos.

“El próximo 28 de enero, los directivos de gestión farmacéutica de la Nueva EPS estarán en nuestro departamento para adelantar y tener presencia de esos nuevos gestores. Continuaremos trabajando para velar por la salud de los tolimenses”, manifestó.

Desde el pasado 31 de diciembre, cuando Colsubsidio dejó de dispensar medicamentos para los afiliados de la Nueva EPS en el Tolima, se ha desatado una crisis en el sistema de salud. Medic, que debería ser el reemplazo de Colsubsidio, todavía no ha comenzado a entregar los medicamentos.