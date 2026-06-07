Líderes ambientales piden mayor vigilancia frente a la minería en áreas protegidas

Norte de Santander

Líderes ambientales de Cúcuta y su área metropolitana hicieron un llamado a las autoridades para fortalecer la vigilancia y protección de zonas ambientales que, según denuncian, estarían siendo afectadas por actividades mineras en sectores rurales de la región.

Willington Rodríguez, líder ambiental, manifestó su preocupación por el impacto que estas actividades estarían generando sobre ecosistemas estratégicos. “El tema de la minería nos ha ido arrebatando todos nuestros recursos naturales, afectando no solo a los seres humanos, sino también a los demás seres vivos que habitan en nuestro territorio”, afirmó.

Rodríguez aseguró que las afectaciones se estarían presentando en áreas protegidas y ecosistemas de importancia ambiental. “Están siendo extinguidos animales silvestres y se están afectando nuestras quebradas, bosques y ríos”, señaló.

El líder ambiental también advirtió sobre posibles impactos en las fuentes hídricas de la región. “Hay partes donde los residuos que salen de la explotación son arrojados a las quebradas, lo cual perjudica las aguas y a los demás seres vivos que se benefician de ellas”, indicó.

Asimismo, expresó que las comunidades se sienten preocupadas por la situación y pidieron mayor acompañamiento institucional. “Las comunidades nos encontramos demasiado afectadas. De corazón les pedimos que nos tengan en cuenta y hagan más estudios en nuestra región”, agregó.

Finalmente, Rodríguez aseguró que, desde la percepción de los habitantes de la zona, la presencia de las autoridades es limitada frente a esta problemática. “Nosotros como campesinos queremos lo mejor para el tema ambiental y que nos colaboren en ese tema”, puntualizó.