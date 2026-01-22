UIS adopta medidas para mitigar impacto del aumento en el valor de la matrícula para 2026

La Universidad Industrial de Santander, a través de su Consejo Académico, anunció medidas transitorias para mitigar el impacto del aumento en el valor de la matrícula, derivado del incremento del salario mínimo para la vigencia 2026.

Según informó la institución, el Consejo Académico estructuró una iniciativa que busca reducir los efectos de este incremento sobre la comunidad estudiantil, la cual será presentada para su análisis y decisión en una sesión extraordinaria del Consejo Superior, cuya convocatoria se prevé realizar en el transcurso de la presente semana.

Mientras se toma una decisión definitiva, la UIS autorizó que los estudiantes realicen la matrícula académica conforme al calendario institucional, incluso sin haber efectuado el pago de la matrícula financiera. Sin embargo, la Universidad aclaró que la validez de este proceso estará condicionada a que el pago se realice dentro del plazo establecido.

La UIS aclaró que, en caso de no registrarse el pago de la liquidación de matrícula dentro del término señalado, la matrícula académica quedará sin efecto, sin necesidad de comunicación adicional.

Finalmente, la institución indicó que informará oportunamente a la comunidad universitaria sobre los posibles ajustes en la liquidación de la matrícula, en caso de que la iniciativa sea aprobada por el Consejo Superior. Entre tanto, se mantendrán vigentes las condiciones de flexibilidad anunciadas.