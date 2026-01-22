Tras recientes ataques con drones, Ejército desplegará inhibidores antes de elecciones de marzo

El comandante del Ejército Nacional, general Royer Gómez, anunció que la Fuerza ya desarrolla y produce sus propios sistemas de inhibición y detección de drones, en respuesta al aumento de ataques con aeronaves no tripuladas utilizados por grupos armados ilegales en varias regiones del país.

“Nosotros estamos adelantando un proceso muy fuerte, en lo que tiene que ver no solamente con el tema de inhibidores, sino con detectores. El sistema realmente es detener e inhibir el artefacto”, explicó el oficial.

Según reveló, el Ejército logró avanzar en capacidades propias para enfrentar esta amenaza aérea. “Ejército ya desarrolló la capacidad para nosotros producir nuestros propios inhibidores, ya los estamos produciendo, que hasta el momento nos han arrojado excelentes resultados. Es básicamente capacidades propias de la Fuerza que lo estamos desarrollando”, afirmó.

El general Gómez precisó que además de la producción nacional, también se están adquiriendo sistemas disponibles en el mercado para acelerar el despliegue operativo. “Desde luego pues también la adquisición de sistemas que básicamente se consiguen en el mercado y para dotar las unidades y empezamos a priorizar las unidades que más afectación hemos tenido”, señaló.

Las zonas con mayor número de ataques han sido identificadas por el Ejército. “Básicamente la mayor concentración de ataques se nos presentan en el Cauca y el Catatumbo… en otras regiones como Cauca, Catatumbo, Chocó y el Nordeste Antioqueño”, detalló.

El despliegue de estos equipos se acelerará de cara al calendario electoral. “Esperamos que antes de las primeras elecciones del mes de marzo, las unidades de nuestra octava división, especialmente las que se encuentran en las áreas más críticas, cuenten con sistemas de inhibición y detección de drones”, indicó.

Caso Primo Gay y el uso criminal de drones

Este anuncio se da luego de que Caracol Radio revelara imágenes del dron que utiliza alias “Primo Gay”, cabecilla del Frente 36 de las disidencias de las Farc. Elementos que han sido empleados por disidencias para vigilar corredores estratégicos, anticipar movimientos de la Fuerza Pública, reforzar el control territorial y proteger economías ilegales, especialmente en zonas rurales con alta presencia armada.

Fuentes de inteligencia militar establecen que estos drones cuentan con sistemas de transmisión en tiempo real, cámaras de alta resolución, posicionamiento satelital y autonomía extendida, capacidades que han obligado a las Fuerzas Militares a acelerar el desarrollo de contramedidas electrónicas propias, como los inhibidores anunciados por el general Royer Gómez.

El Ejército aseguró que la implementación de estos sistemas hace parte de la estrategia para reducir el impacto operativo de los ataques con drones, proteger a las tropas en terreno y neutralizar la ventaja tecnológica que buscan consolidar las estructuras armadas ilegales.