Sin sueldo y con pacientes abandonados: protesta de trabajadores de la salud en Puerto Boyacá

Auxiliares de enfermería y cuidadores domiciliarios realizaron un plantón en Puerto Boyacá para exigir el pago de salarios atrasados por parte de la empresa MTD Medicinas y Terapias Domiciliarias, subcontratada por la Nueva EPS.

Según los manifestantes, la empresa adeuda tres meses de salario, correspondientes a octubre, noviembre y diciembre de 2025, afectando a cerca de 50 trabajadores, en su mayoría mujeres.

«...Hasta la fecha se nos adeudan tres cuentas de cobro. Somos cuidadoras y auxiliares de enfermería y no hemos recibido respuesta clara...», afirmó Judy López, enfermera auxiliar y una de las voceras de la protesta.

La falta de pago también ha generado afectaciones a los pacientes que dependen de la atención domiciliaria, quienes actualmente reciben un servicio parcial.

Los trabajadores anunciaron que continuarán con las protestas hasta que se garantice el pago de los salarios adeudados y se esclarezca su situación laboral.