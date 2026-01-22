Santa Marta hace presencia en Fitur 2026

Santa Marta

Cotelco Magdalena iniciará su agenda de promoción internacional 2026 en España. La principal participación será en la Feria Internacional de Turismo – FITUR, que se celebrará del 21 al 25 de enero de 2026 en IFEMA Madrid.

Durante cinco días, la feria ofrece una plataforma para la generación de negocios, el lanzamiento de proyectos y el establecimiento de alianzas estratégicas, además de espacios de formación y análisis de las tendencias que están transformando el turismo a nivel mundial.

Le puede interesar:

Instalación de la primera piedra del primer punto de abastecimiento solidario PAS en Santa Marta

El encuentro cobra especial relevancia en un contexto de crecimiento económico proyectado para Colombia del 2,6 % en 2026 y de fortalecimiento de la conectividad aérea entre ambos países.