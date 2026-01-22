Durante una riña intrafamiliar, una mujer asesinó a su pareja en El Carmen de Viboral

El Carmen de Viboral- Antioquia

Una pelea doméstica terminó en tragedia en el Oriente de Antioquia. Un hombre murió al ser atacado por su pareja sentimental en El Carmen de Viboral.

El hecho violento se registró al mediodía de este miércoles en la vereda Cristo Rey, distante a unos 10 minutos del área urbana. Según el reporte de la policía, en este lugar una mujer comenzó una discusión con su pareja sentimental, pero se tornó más acalorada con el paso de los minutos, tanto que la joven de 19 años esgrimió un arma blanca y le propinó una puñalada al hombre de 23 años en una pierna, con tan mala suerte que le alcanzó la vena arteria, por lo que murió desangrado antes de ser socorrido. La víctima fue identificada como Gildardo Suaterna Zarate, de 23 años.

Ante este crimen, la policía fue alertada, que llegó al sitio y capturó a la agresora; luego la dejó a disposición de la autoridad competente para su judicialización por el delito de homicidio.