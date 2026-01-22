Productor del mejor café especial de Sudamérica explica los efectos del dólar bajo en su sector

Tolima

El bajo precio del dólar en Colombia ha generado múltiples reacciones sobre los impactos negativos que podría ocasionar en renglones de la economía como el sector cafetero. Sin embargo, Milton Monroy, uno de los cafeteros más reconocidos del Tolima y en su momento destacado como productor del mejor café especial de Sudamérica, resaltó los pros y contras de esta situación.

De acuerdo con Monroy, por un lado los impactos pueden llegar a ser negativos debido a la menor cantidad de dinero que recibirían en los mercados internacionales por el café que producen; pero, a su vez, los insumos agrícolas disminuyen su precio.

“El café, como muchos productos agrícolas, lo exportamos y efectivamente nos está perjudicando un dólar devaluado. Sin embargo, esto se compensa en que, si vendemos esos productos al exterior con un dólar devaluado, también compramos algunos insumos, como fertilizantes, a precios más bajos. Es decir, va en doble vía”, explicó.

Ahora bien, Monroy aclaró que los efectos de la devaluación del dólar en el sector cafetero colombiano podrían agudizarse aún más si las monedas nacionales de otros países productores se devalúan.

“Sería inconveniente para nosotros, porque los compradores de café van a encontrar producto a mejores precios en otros países, ya que nuestro peso estaría sobrevaluado. Al final hay que hacer una tasa de cambio, y si el peso está fortalecido frente al dólar, pero el colón de Costa Rica está bajo con relación al dólar, le resulta más favorable al importador comprar café costarricense que colombiano”, detalló el productor tolimense.

Más allá de la coyuntura por el precio del dólar, los cafeteros del país pasan por un buen momento, según reconoció Milton Monroy, quien produce algunos de los mejores cafés del continente en las montañas de Ibagué, capital del Tolima.

“Estamos produciendo muy buen café, pero también están llegando nuevas empresas, como trilladoras y exportadoras, que están dinamizando la exportación de origen. Eso se puede ver reflejado en una buena reputación a nivel mundial y permitirá que los compradores conozcan que en el Tolima se produce café de alta calidad, al nivel del Huila y Antioquia”, concluyó.