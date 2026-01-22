Procuraduría investiga a alcaldesa de Santa Isabel, Tolima, por falta de pago a contratistas

Tolima

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra la alcaldesa del municipio de Santa Isabel (Tolima), Diana Magaly Caro Galindo, por la presunta demora en el pago de salarios y prestaciones sociales a funcionarios y contratistas de la administración municipal.

La investigación también involucra a la actual secretaria de Hacienda, Laura Valentina Díaz Castellanos; al exalcalde Rodolfo Andrés López Sierra (2020–2023), y a las exsecretarias de Hacienda Yenny Paola Salinas Reyes (2023) y Sandra Milena Camelo Rodríguez (2024).

El proceso disciplinario se originó a partir de una queja ciudadana que advirtió la falta de pago de los sueldos correspondientes a los meses de septiembre a diciembre de 2023, además de primas, bonificaciones y subsidios, obligaciones que habrían sido reconocidas oficialmente en cuentas por pagar del municipio.

De acuerdo con la Procuraduría, los hechos podrían configurar una omisión en el cumplimiento de deberes funcionales relacionados con la gestión fiscal, presupuestal y financiera, así como con la priorización de recursos públicos para el pago de acreencias laborales.

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué ordenó la práctica de pruebas con el fin de establecer si existían recursos disponibles y si estos fueron destinados conforme a la ley.

Se trata de una nueva investigación que la Procuraduría abre contra la actual alcaldesa de Santa Isabel. La primera se conoció en julio de 2024 y está relacionada con información que la administración de Caro Galindo habría negado a cuatro concejales de oposición.