Preocupación en los municipios por recorte en recursos del Sistema General de Participaciones

Boyacá

Alcaldes de diferentes regiones del país expresaron su preocupación por la reducción en los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) ordenada por el Gobierno Nacional, una decisión que impacta directamente las finanzas territoriales y pone en riesgo la inversión social y, en algunos casos, el pago de la nómina en municipios de categorías bajas.

El alcalde de Samacá, Wilson Castiblanco Gil, explicó en diálogo con Caracol Radio que la disminución se refleja principalmente en los componentes de libre inversión, recursos con los que los municipios financian programas sociales y obras básicas para las comunidades.

“Estos son recursos que ya estaban presupuestados para 2025. Con esta reducción, se afecta la poca inversión que podemos hacer y también los programas dirigidos a población vulnerable. En municipios pequeños, incluso estos dineros se usan para gastos de funcionamiento, por lo que queda en riesgo el pago de la nómina”, advirtió.

De acuerdo con el alcalde, en el caso de Samacá la reducción supera los 185 millones de pesos, mientras que en municipios más pequeños el recorte puede llegar a los 100 millones de pesos. Aunque las cifras puedan parecer menores, aseguró que representan un golpe fuerte para la estabilidad financiera de los territorios.

El mandatario también señaló que, en términos generales, la disminución en las transferencias estaría entre el 5 % y el 10 %, producto de fórmulas que según afirmó son aplicadas de manera unilateral desde el Ministerio de Hacienda y que no siempre son socializadas con los mandatarios locales.

La preocupación no es exclusiva de Samacá. Según explicó el alcalde, de los más de 1.100 municipios que tiene Colombia, más del 85 % pertenecen a quinta y sexta categorías, y dependen en gran medida de los recursos que gira el Gobierno Nacional a través del Sistema General de Participaciones.

“Lo que está pasando hoy es muy grave. Hay municipios que ya han vivido crisis por falta de recursos, donde incluso han tenido dificultades para pagar la nómina durante meses. Esto puede volver a repetirse si no se toman correctivos”, señaló.

En caso de Boyacá, los municipios más afectados serían Sativa Sur y Betéitiva, dos de los más pequeños.

La Federación Colombiana de Municipios inició gestiones ante el Ministerio de Hacienda para buscar una salida a la situación. Como parte de este proceso, el próximo 6 de febrero se realizará en Bogotá una reunión presencial del Consejo Directivo de la Federación, en la que se espera definir acciones concretas para solicitar la devolución o compensación de los recursos recortados.