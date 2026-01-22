Pedro Suárez está a favor de la eliminación de la prima especial de servicios a los congresistas

Tunja

Como un acierto del Gobierno calificó el Representante a la Cámara por Boyacá, Pedro José Suárez Vacca, la eliminación de la prima especial de servicios a los congresistas.

El congresista señala que esta medida es muy importante porque se reducen las brechas sociales.

“Esta es una decisión acertada y que se compadece con la promesa de reducir la brecha social en razón a que Colombia venía siendo el tercer país más inequitativo del mundo y hoy reduciendo esa brecha social vamos a acabar con ese estigma”, indicó Suárez Vacca.

Indicó, además, que los congresistas recibían la prima especial de servicios mensualmente.

“En la actualidad esa prima estaba alrededor de 16 millones de pesos, la cual comprendía básicamente una especie de subsidio para vivienda, para salud y para ubicación de los congresistas en la ciudad de Bogotá, lo que, insisto yo, no se justificaba en razón al salario que percibe un congresista sin necesidad de esa prima que se recibía mensualmente” agregó.

Por último, el representante Pedro Suárez Vacca asegura que esta es una prima que no se justifica por el número de sesiones que tienen.

“Una prima que, hay que decirlo, se justifica menos cuando la gente puede corroborar que las sesiones del Congreso de la República básicamente se desarrollaban solamente los martes y miércoles. Luego de ocho días, seis estaban todos los congresistas o podían estar en sus propios territorios”, dijo.