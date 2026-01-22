“Nunca voy a ceder ante el chantaje de los corruptos”: Enrique Peñalosa

Enrique Peñalosa aseguró en 6AM W, de Caracol Radio, que si es elegido presidente de Colombia, no cederá ante presiones ni chantajes de sectores corruptos, aun cuando eso implique retrasos o costos políticos para su gobierno.

Durante la entrevista con Julio Sánchez Cristo, el exalcalde de Bogotá sostuvo que su experiencia como gobernante respalda su postura frente a la integridad en el ejercicio del poder.

Peñalosa agregó que la corrupción no solo afecta la ejecución de proyectos, sino que debilita la confianza ciudadana, por lo que insistió en que la integridad será una línea innegociable de su eventual gobierno.

Finalmente, el candidato indicó que en sus administraciones anteriores conformó equipos con altos estándares éticos y que ese será el mismo criterio que mantendrá si llega a la Casa de Nariño.