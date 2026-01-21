El Valle del Cauca se muestra ante el mundo en España, con la Fitur 2026
10 municipios en el Valle del Cauca dicen presente en el paisaje cultural cafetero
El Valle del Cauca hará parte del Fitur 2026, la Feria Internacional de Turismo que se realiza en Madrid, España, y que este año se llevará a cabo del 21 al 25 de enero. Se trata de uno de los encuentros más importantes del sector a nivel mundial, que en su edición número 46 reunirá cerca de 10 mil empresas de 161 países, con exposiciones, foros y espacios de intercambio alrededor del turismo.
La apuesta del departamento estará centrada en varios frentes: “Como Valle vamos a tener una agenda en la cual estaremos hablando de turismo en salud, turismo religioso, turismo gastronómico y haremos presencia en el escenario de Pro Colombia con una apuesta de paisaje cultural cafetero. Al igual que Quindío, Risaralda y Caldas, hacemos parte de este paisaje cultural cafetero con 10 municipios en el Valle del Cauca, es una nueva apuesta y esperamos que el Valle se promocione como región”, expresó Miyerlandi Torres, secretaria de Turismo del Valle del Cauca
Alcalá, Ansermanuevo, Argelia, Caicedonia, El Águila, El Cairo, Riofrío, Sevilla, Trujillo y Ulloa serán los municipios que representen al Valle dentro del Paisaje Cultural Cafetero, llevando a esta vitrina internacional sus tradiciones, paisajes y potencial turístico.
La participación del departamento en Fitur estará acompañada de una agenda pensada no solo para promocionar el destino, sino también para abrir puertas, generar alianzas y fortalecer su posicionamiento en el escenario internacional.