Magistrado Mauricio Lenis es nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia

El magistrado Mauricio Lenis es el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia para el periodo 2026, luego de que el magistrado Benedicto Herrera declinara su aspiración.

Este año, por turno de rotación interna, la Presidencia de la Corte correspondía a la Sala de Casación Laboral, lo que abrió el camino para la elección de Lenis, quien integra esa sala.

Iván Mauricio Lenis Gómez es magistrado de la Sala de Casación Laboral desde 2020 y venía de desempeñarse como vicepresidente de la corporación, cargo que tradicionalmente antecede a la Presidencia.

Es abogado, con formación en derecho laboral y seguridad social, y cuenta con estudios de posgrado en derecho y sociología jurídica. A lo largo de su carrera ha sido docente universitario e investigador.

Antes de llegar como magistrado titular, Lenis se desempeñó como magistrado auxiliar en la misma Sala Laboral, lo que le dio experiencia directa en el funcionamiento interno de la Corte Suprema y en la elaboración de sentencias de alto impacto.