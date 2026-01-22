Floridablanca abre convocatoria para entregar fertilizantes a caficultores rurales

Bucaramanga

El gobierno de Floridablanca anunció la apertura de una convocatoria dirigida a los caficultores del municipio, con el fin de entregar fertilizantes para la siembra nueva, la producción y la renovación por zoca en cultivos de café. La iniciativa será liderada por la Dirección Técnica de Asistencia Rural de la Secretaría de Desarrollo Social y beneficiará a 85 productores del sector rural.

De acuerdo con la administración municipal, el proceso se abrirá en febrero y busca fortalecer la caficultura local. Así lo explicó Juan Ángel Triana Hernández, director de Asistencia Técnica Rural, quien señaló que el objetivo del programa es “mejorar la calidad de los cultivos, aumentar la productividad y fortalecer la economía de las familias campesinas del municipio”.

Las inscripciones estarán habilitadas del 2 al 6 de febrero de 2026. Antes de postularse, los interesados deberán consultar los términos de referencia de la convocatoria, donde se detallan los requisitos de participación, el proceso de inscripción y los criterios de selección, con el fin de garantizar la transparencia y el adecuado desarrollo del proceso. Estos lineamientos ya se encuentran disponibles en la página web oficial de la Alcaldía de Floridablanca.

Lea también: Taxistas en Floridablanca deberán calibrar sus taxímetros en enero

Entre los requisitos principales se encuentran ser habitante del sector rural del municipio y contar con certificación expedida por la Junta de Acción Comunal veredal; ser productor de café con un mínimo de 1.000 plantas establecidas; disponer de área suficiente dentro del predio para hacer uso del beneficio; estar inscrito en el Registro de Usuarios de Extensión Agropecuaria (RUEA) y presentar copia del documento de identidad vigente.

El alcalde José Fernando Sánchez Carvajal, reiteró que continuará el acompañamiento permanente a las familias que dependen de la caficultura como principal sustento económico.