Expertos de la ONU condenan “ataques a la educación” de Israel en universidad palestina

Estudiantes de la Universidad de Birzeit protestando por apoyo a Palestina. Foto: Issam Rimawi/Anadolu via Getty Images. Israel. Foto: Getty Images.

Expertos en derechos humanos de Naciones Unidas condenaron los “continuos ataques” de Israel contra la Universidad de Birzeit, en la ciudad cisjordana de Ramala, que consideraron una “política sistemática” contra la educación de los palestinos.

“Redadas, detenciones, intimidación y criminalización de la vida estudiantil son herramientas utilizadas para socavar el derecho a la educación atacando a las instituciones palestinas en su núcleo”, señalaron en un comunicado los expertos, entre ellos la relatora de la ONU para los Territorios Palestinos, Francesca Albanese.

Aseguraron que son un ejemplo más de las “medidas de castigo colectivo” perpetradas por Israel, y una prolongación de políticas de ocupación militar que se prolongan ya desde hace décadas en busca de la “destrucción del sector educativo”.

La redada del 6 de enero, en la que soldados y vehículos militares irrumpieron en el campus, “constituye una peligrosa escalada” en ese asalto sistemático y “una clara violación del derecho internacional”, aseguraron.

Según denuncias recibidas por los expertos, las fuerzas israelíes dispararon ese día de forma indiscriminada con munición real en el campus y usaron también gases lacrimógenos y granadas aturdidoras, lo que causó al menos 41 heridos, varios de ellos por disparos.

El asalto coincidió con una protesta del sindicato estudiantil que denunciaba la violencia contra los presos palestinos y el sistema israelí de detención política masiva.

Desde 2002, la universidad, una de las más antiguas del territorio palestino, ha sufrido 26 redadas.

Los relatores también recordaron que desde el inicio del conflicto en Gaza, en octubre de 2023, el Ejército israelí ha matado a 37 estudiantes universitarios y herido a otros 259 en Cisjordania, a lo que hay que agregar los 463 que ha detenido, 148 de ellos de la Universidad de Birzeit.