Ejército israelí reconoció haber matado a un palestino de 14 años en Cisjordania

El ejército israelí reconoció haber matado este viernes a un adolescente palestino de 14 años en la aldea de Al Mughair y justificó abrir fuego contra él calificándolo de “terrorista” porque se acercó a las tropas con una piedra en la mano.

“Se identificó a un terrorista corriendo hacia los soldados cargando una roca, suponiendo una amenaza inminente. Los soldados dispararon tiros de advertencia al aire, seguidos de fuego para eliminar al terrorista”, recoge el comunicado difundido por las fuerzas armadas.

Lea también: Suben a 8 los muertos en Gaza por ataques israelíes pese a la tregua

Preguntado por EFE si el “terrorista” era el adolescente de 14 años, cuya defunción había anunciado minutos antes el Ministerio de Sanidad palestino, un portavoz del ejército israelí respondió afirmativamente.

Portavoces castrenses han indicado en otras ocasiones que califica de “terrorista” a cualquier palestino que ataque a israelíes. Bajo esta definición, las tropas han matado por lanzar piedras a civiles sin vinculación a milicias armadas, entre ellos mujeres y niños, en numerosas ocasiones.

Según el comunicado de las fuerzas armadas, los soldados llegaron a la zona tras recibir una alerta de que “varios terroristas” estaban “lanzando piedras a israelíes, incendiando neumáticos y bloqueando las rutas de acceso a la zona”.

Fuentes locales advirtieron a primera hora de la mañana que había una presencia de colonos israelíes “sin precedentes” en los alrededores de Al Mughair, compartiendo distintas fotografías y vídeos un canal de comunicación común para denunciar la violencia israelí en Cisjordania.

Un periodista alertó en el canal poco después que un colono había abierto fuego contra la población.

Es habitual que durante las incursiones de los colonos (que residen en contra del derecho internacional en Cisjordania y acosan habitualmente a la población nativa) se produzcan choques contra los residentes locales, momento en el que el Ejército de Israel interviene en favor de sus ciudadanos abriendo fuego contra los palestinos.

Las imágenes a las que EFE tuvo acceso muestran al joven siendo trasladado en un coche tras recibir el disparo, inconsciente. Otro vídeo posterior muestra al adolescente amortajado con una bandera palestina en una camilla.

Le puede interesar: Trump dijo que ya ha conformado la Junta de la Paz para Gaza, pero no da nombres

La población denuncia que el ejército israelí ha cerrado todos los accesos a la aldea, impidiendo la entrada y salida de vehículos.