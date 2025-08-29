Autoridad Palestina pide a Estados Unidos no denegar visa a sus representantes

La Autoridad Palestina instó a Estados Unidos a “revertir” la decisión de denegar visas a sus representantes que iban a viajar a la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, una instancia donde Francia lidera una iniciativa para reconocer un Estado palestino.

La Autoridad Palestina expresó su “sorpresa” ante el anuncio, que afirma que “va en contra del derecho internacional”, e instó al gobierno de Estados Unidos a “revertir su decisión”, en un comunicado difundido por la agencia palestina Wafa.

“Solucionar el problema”

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, un veterano político de 89 años que alguna vez mantuvo cordiales relaciones con Washington, tenía previsto asistir a la reunión de la ONU, dijo a periodistas el embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour.

El portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, afirmó que era “importante” que todos los Estados y observadores, incluidos los palestinos, estuvieran representados en una cumbre programada para el día anterior al inicio de la Asamblea General.

“Obviamente, esperamos que esto se resuelva”, declaró.

Estados Unidos e Israel han acusado a Francia y a otras potencias de favorecer a la organización palestina Hamás mediante el reconocimiento de un Estado palestino.

El presidente francés, Emmanuel Macron, exasperado por la implacable ofensiva israelí de casi dos años en Gaza en respuesta al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, defiende que es necesario un proceso de paz urgente.

Macron convocó a una cumbre especial para el 22 de septiembre, un día antes de la apertura formal de la Asamblea General de la ONU, donde convertirá a Francia en la nación occidental más prominente en reconocer un Estado palestino.

Canadá y Australia también afirmaron que reconocerían un Estado palestino, y el Reino Unido afirmó que lo haría a menos que Israel aceptara un alto el fuego en Gaza.

Rompiendo las normas

En virtud de un acuerdo para albergar la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos no debería rechazar visas a funcionarios que quieran asistir al organismo mundial.

El Departamento de Estado insistió en que cumple con el acuerdo al permitir la misión palestina ante la ONU.

En un gesto histórico, en 1988 la Asamblea General se reunió en Ginebra en lugar de Nueva York para escuchar al líder de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Yasser Arafat, luego que Estados Unidos le negara el ingreso.

En 2013, Washington denegó una visa al entonces presidente de Sudán, Omar al-Bashir, quien enfrenta una orden de arresto de la CPI por acusaciones de genocidio en Darfur.

Trump planea asistir a la Asamblea General, donde pronunciará uno de los primeros discursos en una maratónica sesión de líderes, pero su administración ha recortado drásticamente las relaciones con Naciones Unidas y otras instituciones internacionales.

El magnate decidió retirar a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud y del pacto climático de la ONU. También impuso sanciones a los jueces de la CPI por una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.