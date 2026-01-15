Hamás dijo que comité de expertos palestino consolidará la tregua en Gaza

El movimiento islamista palestino Hamás elogió este jueves la creación de un comité de expertos para administrar la Franja de Gaza después de la guerra porque estima que contribuirá a consolidar el alto el fuego.

Egipto, mediador clave en las negociaciones indirectas de alto el fuego entre Israel y Hamás, anunció la la formación de un comité tecnocrático palestino de 15 miembros.

El grupo trabajaría bajo la supervisión del Consejo de la Paz, un órgano previsto en el plan de paz del presidente estadounidense Donald Trump.

Desde el comienzo de la guerra con Israel el 7 de octubre de 2023, desencadenada por un brutal ataque de combatientes en territorio israelí, Hamás ha declarado que está dispuesto a ceder el control político en Gaza.

“La formación del comité es un paso que va en la dirección correcta”, declaró Basem Naim, un alto cargo de Hamás, en un comunicado.

“Es esencial para consolidar el alto el fuego, prevenir un retorno a la guerra, abordar la catastrófica crisis humanitaria y preparar una reconstrucción global”, añadió.

Hamás “anunció su disposición a entregar la gestión del sector al comité nacional de transición”, subrayó Naim.

Hamás no controla la totalidad de la Franja de Gaza.

Según el acuerdo de tregua, el ejército israelí se retiró detrás de una “línea amarilla” y aún controla más de la mitad del pequeño territorio, incluida la ciudad de Rafah en el sur.

Hamás afirma ser partidario de un gobierno de unidad palestina pese a sus discrepancias con Fatah, el otro gran movimiento palestino.

“La pelota está ahora en el campo de los mediadores, del garante estadounidense y de la comunidad internacional para dar al comité los medios para actuar”, dijo Naim.

Según el principal enviado estadounidense, Steve Witkoff, el alto el fuego, que entró en vigor el 10 de octubre y es muy precario, ha pasado a su segunda fase, consistente en la retirada gradual de las fuerzas israelíes y la desmilitarización de la Franja de Gaza.