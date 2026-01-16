Violenta riña en la invasión de Palestina deja un joven muerto y otro herido en Daniel Lemaitre

Un mediodía violento se vivió en el sector de la invasión de Palestina, en el barrio Daniel Lemaitre, tras registrarse una riña que cobró la vida de un joven y dejó a otro herido. El suceso ocurrió aproximadamente a las 12:40 p.m. de este jueves 15 de enero, mientras un grupo de personas departía en la zona.

La víctima fatal fue identificada como Luis Alfonso Sarabia Hernández, de 22 años. Según el reporte de la Policía Metropolitana de Cartagena, Sarabia recibió múltiples heridas con arma cortopunzante. A pesar de ser trasladado rápidamente a un centro asistencial, los médicos confirmaron su deceso minutos después debido a la gravedad de las lesiones. Las autoridades revelaron que el fallecido registraba dos anotaciones judiciales: una por constreñimiento ilegal (2023) y otra por hurto (2025).

En el mismo enfrentamiento resultó lesionado un joven de 19 años, quien permanece bajo observación médica en un hospital local. Unidades del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección técnica del cadáver e iniciaron la recolección de pruebas y testimonios para capturar a los responsables de este homicidio que enluta al sector.