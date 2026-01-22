En UCI permanece menor herida en el accidente de un campero en zona rural de Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, Maricel Aguiar, secretaría de Salud encargada, entregó el reporte del estado de salud de las personas involucradas en el accidente de tránsito de un campero ocurrido en el corregimiento de Coello Cocora.

Según la funcionaria, siete personas han sido dadas de alta médica, tras recibir atención médica y presentar una evolución clínica favorable, por lo que continúan su proceso de recuperación en sus hogares, siguiendo las recomendaciones médicas correspondientes.

De igual manera, cuatro personas permanecen hospitalizadas, bajo observación y manejo especializado en la Clínica Asotrauma a la que fueron trasladados luego de ser rescatados en la vereda San Cristóbal Parte Alta.

Por otra parte, la secretaria de Salud, encargada, Maricel Aguiar, reveló que una menor de edad continúa recibiendo atención médica en una Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica, con pronóstico reservado, y bajo estricta vigilancia del personal de salud.

Finalmente, señaló que desde esta dependencia se continúa haciendo un seguimiento permanente a la evolución de cada una de las personas que siguen recluidos en un centro asistencial.