El Pulso del Fútbol, 22 de enero de 2026

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el título de la Superliga de Santa Fe sobre Junior. César dijo: “Extraordinaria actuación de Santa Fe y yo recordaba la frase de Alfredo Arias diciendo que ya había pasado el título y había que concentrarse en este semestre”. Sobre el tema Steven agregó: “Los hinchas dicen que los muchachos de Junior siguen celebrando, pero para mí fue futbolístico, Santa Fe fue futbolísticamente superior a Junior, no le busquen más a eso”.

