El Pulso del Fútbol, 22 de enero de 2026
El Pulso del Fútbol analiza la victoria de Santa Fe sobre el Junior por la superliga.
¿Es Santa Fe favorito al título?
48:09
Pablo Reppeto, DT de Santa Fe / Colprensa.
En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el título de la Superliga de Santa Fe sobre Junior. César dijo: “Extraordinaria actuación de Santa Fe y yo recordaba la frase de Alfredo Arias diciendo que ya había pasado el título y había que concentrarse en este semestre”. Sobre el tema Steven agregó: “Los hinchas dicen que los muchachos de Junior siguen celebrando, pero para mí fue futbolístico, Santa Fe fue futbolísticamente superior a Junior, no le busquen más a eso”.
