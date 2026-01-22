El Pulso del FútbolEl Pulso del Fútbol

Programas

El Pulso del Fútbol, 22 de enero de 2026

El Pulso del Fútbol analiza la victoria de Santa Fe sobre el Junior por la superliga.

Pablo Reppeto, DT de Santa Fe / Colprensa.

Pablo Reppeto, DT de Santa Fe / Colprensa.

Juan Cedeño

¿Es Santa Fe favorito al título?

¿Es Santa Fe favorito al título?

48:09

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Pablo Reppeto, DT de Santa Fe / Colprensa.

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el título de la Superliga de Santa Fe sobre Junior. César dijo: “Extraordinaria actuación de Santa Fe y yo recordaba la frase de Alfredo Arias diciendo que ya había pasado el título y había que concentrarse en este semestre”. Sobre el tema Steven agregó: “Los hinchas dicen que los muchachos de Junior siguen celebrando, pero para mí fue futbolístico, Santa Fe fue futbolísticamente superior a Junior, no le busquen más a eso”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad