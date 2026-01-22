El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El desgarrador testimonio del padre de un soldado secuestrado: “No tenemos respuestas certeras”

A tres meses del secuestro del soldado Víctor Hugo Yepes García, ocurrido en zona rural del departamento del Cauca, su padre, Hugo Yépez, denunció la falta de información y acompañamiento por parte de las autoridades sobre el paradero y las gestiones para lograr la liberación de su hijo.

El secuestro fue el 14 de noviembre, hacia las cinco de la tarde, en la vereda Guadalito, en jurisdicción del municipio de Balboa, en el límite con Patía.

Desde entonces, según relató Yépez en entrevista con Caracol Radio, la comunicación oficial ha sido “prácticamente nula”.

“Siempre nos toca estar llamando y preguntando nosotros. Hasta el momento no nos dan una respuesta certera”, afirmó el padre del militar, quien actualmente se encuentra realizando labores en el municipio de Cohua.

Pruebas de supervivencia

La familia recibió en diciembre la última prueba de supervivencia, enviada por los captores. “Verlo después de tanto tiempo le da a uno aliento al cuerpo. Gracias a Dios lo vimos bien, incluso estaba cantando antes del video”, relató emocionado.

Ante la falta de respuestas, a finales de 2025 la familia realizó un plantón frente a la Gobernación del Cesar, donde lograron una llamada con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, por intermediación de la gobernadora.

Sin embargo, desde entonces, aseguran no haber vuelto a tener información por parte del Ministerio ni de las autoridades.

A través de los micrófonos de la radio, Yépez envió un mensaje directo a su hijo. “Le mando fortaleza, fe, esperanza y oración. Que no se preocupe, que no vamos a desfallecer, que lo esperamos con los brazos abiertos. Lo amamos y nos hace mucha falta”.

También hizo un llamado al Estado para que informe a él y a su familia sobre cuáles son las acciones que se adelantan para el rescate.

“Por mucha reserva que exista, a nosotros como padres se nos debe dar una respuesta. Si no, asumimos que no están haciendo absolutamente nada”, sostuvo.