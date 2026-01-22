“Crisis del sistema no se resuelve con liquidaciones improvisadas”: Más de 40 asociaciones en Salud

SALUD

En un comunicado conjunto, el Pacto por una Mejor Salud compuesto por más de 40 asociaciones del sistema y varios exministros, respondieron a la advertencia del presidente, Gustavo Petro, de liquidar las EPS que están bajo intervención estatal.

Gregos como ACEMI, ASOCAJAS, ASCUN, Así Vamos en Salud y JAVESALUD entre otros de los firmantes, aseguraron que eliminar de forma abrupta esos agentes, sin un sustituto operativo probado, generaría un vacío funcional inmediato que el Estado no está en capacidad de asumir.

"No hay institución del Gobierno nacional o regional que hoy tenga la capacidad operativa para atender de manera directa y simultánea la administración, autorización, auditoría y pago de millones de servicios de salud en todo el país“, indicó el gremio.

En ese sentido explican que una liquidación de las EPS intervenidas tendría impactos directos sobre los pacientes, especialmente sobre aquellos con enfermedades huérfanas, crónicas, de alto costo o que requieren tratamientos continuos.

“Se incrementarían los riesgos para la entrega oportuna de medicamentos, la realización de procedimientos vitales y la continuidad clínica, con efectos previsibles en morbimortalidad y en la saturación de los servicios de urgencias”, explicó el gremio.

Denuncian insuficiencia del sistema

El gremio indica que aunque los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) seguirían fluyendo, la disminución o “ausencia abrupta de pagadores organizados rompería la cadena de desembolsos”.

“La crisis actual del sistema de salud se ha originado en la insuficiencia de financiación del sistema; en la falta de cumplimento de los Autos de la Corte Constitucional por parte del ministerio de Salud; en deficiencias regulatorias; en fallas en la supervisión, así como en la politización", explicaron las asociaciones y los exministros.