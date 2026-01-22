Justicia

Corjusticia alertó que decreto del Gobierno reducirá salario de magistrados, procuradores y fiscales

Es el mismo decreto que redujo el salario a los congresistas.

Trámite legal, imagen de referencia: Getty Images

El magistrado Hermes Lara, presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia (Corjusticia), alertó por la expedición del Decreto 0030 de 2026, mediante el cual el Gobierno nacional disminuyó el salario de los congresistas y, a su vez, el de los procuradores, fiscales, jueces y magistrados de todo el país.

“Bajo el argumento de austeridad, en la práctica se modifica el régimen salarial fijado por la Ley 4 de 1992, produciendo un efecto cascada que reducirá ingresos a los funcionarios judiciales y otros servidores públicos, desconociendo los derechos salariales consolidados, el principio de no regresividad en materia laboral, así como la independencia y autonomía judicial; la reducción del salario a los judiciales constituye un mecanismo de presión o control indirecto sobre el Poder Judicial, que a su vez puede generar un escenario de conflictividad institucional”, señaló el magistrado Lara.

Debido a esto, le pidió al Gobierno nacional que garantice la protección de los derechos de los trabajadores de la Rama Judicial.

“Instamos al Gobierno nacional a adoptar las medidas que correspondan para evitar afectaciones al talento humano al servicio de la Judicatura; a la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, al Consejo Superior de la Judicatura, a los organismos de control y, en general, a todas las autoridades competentes, a adelantar las gestiones pertinentes para solventar esta problemática”, afirmó.

Y agregó que “invitamos a los sindicatos y demás organizaciones de la Judicatura, Procuraduría y Fiscalía, así como a todos los servidores públicos afectados, a aunar esfuerzos por la defensa de nuestros derechos laborales”.

Por último, señaló que este decreto afecta la independencia judicial, la cual es necesaria para la democracia de un país.

