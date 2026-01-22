Uribismo pide al CNE investigar origen de la financiación de la campaña de Iván Cepeda

La polémica por la financiación de las campañas sigue en el tintero, tras la más reciente advertencia que emitió la Misión de Observación Electoral por los rezagos que evidenciaron en la rendición de cuentas de las campañas, pues identificaron más de $590 millones invertidos en pauta digital en Facebook e Instagram.

A esto se le suma, las denuncias que fueron conocidas el fin de semana, sobre presuntas inconsistencias en los datos registrados por los candidatos en la aplicación de Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral. Las denuncias advirtieron exactamente por discrepancias en los dineros registrados por Carolina Corcho e Iván Cepeda, sobre los gastos de la campaña de la consulta del Pacto Histórico.

Por lo cual, desde el uribismo solicitaron al CNE y a las autoridades, que investiguen el origen de los recursos de la campaña de Iván Cepeda para determinar de dónde provienen los dineros utilizados y su legalidad.

La petición la hizo directamente Sebastián López, director del Centro Democrático en Antioquia, con el propósito de que el país conozca la legalidad de estos recursos.

¿Por qué solicitan esto?

Hay una polémica que ronda los dineros registrados como gastos de la campaña de Iván Cepeda a la consulta del Pacto Histórico, pues hablan de Samat Publicidad S. A. S., una empresa con sede en Barranquilla, que donó $609 millones de pesos, una cifra que representa más de la mitad del total reportado, pero que registra un capital pagado de apenas 20 millones de pesos, de acuerdo con su certificado mercantil.

“Pero aquí la gran pregunta que hay que resolver es, si en ese fraude que ellos hicieron, es que esos recursos provinieron o de las FARC o del ELN o todavía en esa época del régimen de Nicolás Maduro”, señaló.