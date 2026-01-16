CNE decreta pruebas para definir futuro de candidatura al Senado de exalcalde Jaime Andrés Beltrán

El Consejo Nacional Electoral empezó a estudiar las solicitudes de revocatoria de candidaturas al Congreso, a 50 días de las elecciones legislativas. 6AM W de Caracol Radio conoció un auto a través del cual esa autoridad avoca conocimiento de una denuncia que busca tumbar la aspiración al Senado de Jaime Andrés Beltrán, exalcalde de Bucaramanga.

El exmandatario recibió aval de Salvación Nacional, donde aterrizó tras sumarse a la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella, y, una vez se conoció la noticia, comenzaron a llegar al CNE peticiones para intentar tumbar su inscripción. Uno de los primeros en presentar esa solicitud fue el senador de Alianza Verde Fabián Díaz, quien considera que Beltrán está inhabilitado.

“Se sustenta en la presunta configuración de la inhabilidad prevista en el numeral 2 del artículo 179 de la Constitución Política, al haber ejercido autoridad política, civil y administrativa dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de las elecciones al Congreso de la República programadas para el 8 de marzo de 2026”, señala el documento.

El exalcalde salió del cargo por cuenta de una sentencia del Consejo de Estado que determinó la existencia de doble militancia, pero los demandantes consideran que debe tenerse en cuenta el tiempo en el cual estuvo en la Alcaldía y que lo inhabilitaría para posesionarse como senador, en caso de salir elegido.

Pruebas decretadas

Antes de tomar una decisión y determinar si abre o no una investigación formal, la autoridad electoral ordenó varias pruebas que serán tenidas en cuenta en el análisis. En primer lugar, el CNE pidió a la Registraduría la entrega de todos los formularios de las candidaturas de Beltrán a la Alcaldía y al Congreso.

Asimismo, la Alcaldía de Bucaramanga tendrá que remitir “la totalidad de los actos administrativos y contratos suscritos por el señor JAIME ANDRÉS BELTRÁN MARTÍNEZ, en ejercicio de su cargo como alcalde municipal de Bucaramanga, hasta la fecha en que adquirió ejecutoria la sentencia del Consejo de Estado que declaró la nulidad de su elección”.

Finalmente, Beltrán podrá ejercer su derecho a la defensa y la contradicción en esta nueva batalla que, de resultar en su contra, volvería a sacarlo de la carrera electoral.