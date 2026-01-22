Conozca los sectores de Cali y Yumbo que tendrán suspensión de servicios y reparaciones hoy jueves
EMCALI realizará mantenimiento integral en varios puntos de la ciudad para mejorar sus servicios
Hoy jueves 22 de enero se adelantan labores de reparación, y mantenimiento en diferentes sectores de Cali y Yumbo, en los sistemas de acueducto y energía.
ACUEDUCTO
Reparaciones en:
Aguacatal
Av 8A oeste con 19
Bolívar (Yumbo)
Cra 1A con 11
Trabajo especial en:
Lleras Camargo
Sector Calle 12 oeste con Cra 48
En la Cra 46 con Calle 11 oeste, suspensión temporal del servicio, a partir de las 8:00 am, hasta las horas de la tarde
ENERGÍA
Cambio de postes en:
Barrio 20 de Julio
Calle 28A con Cra 23
Barrio conquistadores
Cra 31 con 15A
Barrio Villacolombia
Cra 12 con Calle 40
El Vallado
Cra 39 con 51
Suspensión temporal del servicio de energía a partir de las 8:00 am, hasta las 4:00 pm.
Instalación de cable ecológico en:
El Saladito, suspensión temporal del servicio de energía hasta las 5:00 pm.