Conozca los sectores de Cali y Yumbo que tendrán suspensión de servicios y reparaciones hoy jueves

Hoy jueves 22 de enero se adelantan labores de reparación, y mantenimiento en diferentes sectores de Cali y Yumbo, en los sistemas de acueducto y energía.

ACUEDUCTO

Reparaciones en:

Aguacatal

Av 8A oeste con 19

Bolívar (Yumbo)

Cra 1A con 11

Trabajo especial en:

Lleras Camargo

Sector Calle 12 oeste con Cra 48

En la Cra 46 con Calle 11 oeste, suspensión temporal del servicio, a partir de las 8:00 am, hasta las horas de la tarde

ENERGÍA

Cambio de postes en:

Barrio 20 de Julio

Calle 28A con Cra 23

Barrio conquistadores

Cra 31 con 15A

Barrio Villacolombia

Cra 12 con Calle 40

El Vallado

Cra 39 con 51

Suspensión temporal del servicio de energía a partir de las 8:00 am, hasta las 4:00 pm.

Instalación de cable ecológico en:

El Saladito, suspensión temporal del servicio de energía hasta las 5:00 pm.