Baila la Calle: 90 artistas en el baile a cielo abierto más grande del Carnaval de Barranquilla

Faltan pocos días para que en Barranquilla se viva el baile a cielo abierto más grande del Carnaval 2026: Baila la Calle.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Esta edición contará con una producción renovada y una agenda de cuatro días llenos de goce con cerca de 90 artistas en escena. Este año, la Cra 50 tendrá un escenario a la altura de los grandes festivales musicales del mundo.

“Este año, Baila La Calle viene con toda. Con un escenario y una producción con zonas renovadas y mayores condiciones de seguridad, enfocado en la experiencia del bailador que viene a vivir el Carnaval desde su mirada más auténtica”, manifestó Juan José Jaramillo, director de Carnaval de Barranquilla, quien además indicó que la zona contará con un filtro y prefiltro para que el evento sea más seguro.

Entre las novedades se destacan los arcos que identificarán cada zona del evento y un tótem LED gigante, desde el cual se informará al público la programación diaria, mensajes de responsabilidad civil y recomendaciones, con contenidos transmitidos en español e inglés, fortaleciendo la experiencia para visitantes nacionales e internacionales.

Artistas

Cerca de 90 artistas estarán presentes en el espacio musical más grande del Carnaval de Barranquilla. Noche de Orquestas rompió récord en inscripciones artísticas en esta gran vitrina de nuevos talentos que estará organizada por categorías.

Noche de Orquestas tendrá como invitados especiales a Tato Marenco, Shekeré, Isolina León “La Tranca”, Lourdes Acosta, Son Cartagena, Aníbal “Sensación” Velásquez y Grupo Tambó. Mientras que compitiendo en las categorías estarán en Tropical Folclor, Cumbia Queen, Tumbacao, La de Sí Fiestera, Angélica López, Raza y Folclor, La Zarapa, Kandé y Son Dinastía.

En la categoría Salsa, el público disfrutará de Ronny de la Salsa, Lery Key, Sonora Cubaney, Luigui Bernal, Julián Pereira, Alexis Mesino, La Bemba y La Sonora Quillera. La categoría Merengue contará con Kike Peralta, Banda Retro, Mery Tu Loba, Teddy y La Bandota, La Tocca Sound, Nolan Orquesta, Andy Henríquez y Jacko’s Band. En Vallenato participarán, Valeria Lozano, JRodríguez, La Lupe, Soliel Lobato, Alexa Teherán, Pipe Morales, Silvia Cartusciello y Joche Durango. La categoría Urbano estará representada por, El Gerard, Sumo G, Joddi Catalán, Stereo Funk, Klaxel Music, Valentain, Terapia Criolla y El Mishupro y finalmente, en Nuevas Sonoridades participarán Keko Producer, DJ Sofía Gómez, Samadhi Sound System, Natural High, DJ Fadjar Musik, José Fandango y DJ Julián Stand.

Además, están invitados a participar al Festival de Orquestas 2026, Julio Rojas y Tavo Sumoza, Gi Black, Luister La Voz, Abel Cantillo, Óscar Gamarra, Haffit David, Ana del Castillo, Bazurto, Will Fiorillo, MC Car, Mike Rodríguez, Dolcey Miguel Jr., Keyvin CE, Karen Lizarazo, Luismi Yanes, Danny Daniel, Zaider, Cumbia Caribe, Son Cartagena, Sensación Orquesta, Terranova, Martín Elías Jr., Profesionales Latin Music, Gaiteros de San Jacinto, Akanny, Tato Marenco, Aria Vega, Encanto Millero y Nelly Herrera, una muestra diversa y potente del talento que representa los sonidos del Caribe y la música popular que vibra en el Carnaval de Barranquilla, quienes participarán en la contienda por el Congo de Oro. El jurado estará integrado por Martina La Peligrosa, Larry Vanegas, Buxxi, Pachalo y Edwin Gómez “El Fantasma”.

En esta edición, el Festival rendirá homenaje a grandes exponentes de la música como Kevin Flórez, por sus 20 años de trayectoria artística; Bonny Cepeda, por sus 45 años de carrera, y Juan Piña, por sus 65 años, reconociendo su aporte invaluable a la historia sonora del Carnaval y del país.