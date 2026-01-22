Aumentan los homicidios en el área metropolitana de Pereira y se intensifican los operativos

Intensifican operativos por el incremento de los delitos de alto impacto en el área metropolitana (foto: Policía Nacional)

Área Metropolitana

La cifra de homicidios continúa ascendiendo en el área metropolitana de Pereira y por ello también continúan los operativos en diferentes zonas donde se han dado resultados, sobre todo en la detención de actores criminales.

Según las últimas cifras, en el área metropolitana han ocurrido 17 homicidios, 10 en Pereira, tres en Dosquebradas y cuatro hechos más en el municipio de La Virginia; es decir, que el área metropolitana registra un ascenso del 21 % en estos hechos de violencia en comparación con el mismo periodo del año 2025.

Debido a esto se han realizado tomas de comunas en estos tres municipios y que han dado resultados, como en Pereira donde, según el comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, el coronel Oscar Ochoa, fueron capturados dos actores delincuenciales conocidos con los alias de ‘Pinto’ y ‘Barbero’' quienes portaban armas de fuego.

“Como parte de la actividad operacional, hemos capturado alias ‘El Barbero’, una persona que sobre el área y el barrio de Santa Elena se dedicaba a la actividad de ruletear e identificar centros de acopio de superfacientes. A esta persona se le incautó un arma de fuego y seis cartuchos para esa misma arma industrial. Alias ‘Pinto’, un integrante de una organización delincuencial, fue capturado por la Policía cuando portaba un arma de fuego calibre 32 y cuatro cartuchos para esa misma arma.”

En Dosquebradas también estos operativos han arrojado resultados positivos como la captura de cuatro personas en un allanamiento en el barrio el campestre C, conocidos con los alias de “W”, “Junior”, “Tumaco” y “Dinero”, en los procedimientos encontraron varias armas de fuego y estupefaciente.