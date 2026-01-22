Así puedes tramitar o renovar tu licencia de conducción con el DATT en Cartagena

Tener la licencia de conducción vigente es un requisito obligatorio para operar cualquier tipo de vehículo motorizado en el país. Este trámite certifica que una persona ha cumplido con las exigencias mínimas de formación teórica y práctica para manejar un vehículo de forma segura, consciente y respetuosa con las normas de tránsito.

Para ampliar los servicios y tratar de que más ciudadanos conduzcan en legalidad, la Alcaldía de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte - DATT, habilitó las 3 sedes en Cartagena para que los conductores puedan tramitar su licencia por primera vez, hacer un duplicado o refrendación en tiempo récord, sin complicaciones, de forma ordenada, transparente y oportuna.

Las tres sedes habilitadas funcionan así:

Sede Manga

De lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., en jornada continua.

Sábados, de 8:00 am a 12:30m

Sede El Espinal

De lunes a viernes, de 8:00 am a 12:00m y de 2:00 pm a 4:30 pm

Sábados, de 8:00 am a 12:30 m

Sede Ronda Real

De lunes a viernes ,de 8:00 am a 12:00 m, y de 2:00 pm a 4:30 pm

Sábados, de 8:00 am a 12:30 m

Los ciudadanos que deseen obtener su licencia de conducción por primera vez deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- Cédula de ciudadanía original

- Estar inscrito en el RUNT.

- Certificado de aptitud física, mental y de coordinación motriz, expedido por un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) autorizado.

- Certificado de aprobación del curso de conducción, expedido por un Centro de Enseñanza Automovilística (CEA) habilitado.

- No tener multas o infracciones pendientes en el sistema.

- Realizar el pago de los derechos del trámite.

De igual manera, para el trámite de expedición del duplicado de la licencia, el cual aplica en casos de pérdida, hurto, deterioro o cambio de datos, los requisitos son:

- Cédula de ciudadanía original.

- Estar inscrito en el RUNT.

- Estar a paz y salvo por multas de tránsito.

- Pagar los derechos correspondientes.

Para la renovación o refrendación de la licencia, los ciudadanos deben presentar:

- Cédula de ciudadanía original.

- Certificado de aptitud física, mental y de coordinación motriz expedido por un CRC autorizado.

- Licencia de conducción anterior (si la posee).

- Estar a paz y salvo por concepto de multas.

- Pago de los derechos del trámite.

El DATT recomienda a los usuarios verificar previamente la documentación completa para evitar inconvenientes, además hace una llamado a realizar sus trámites de manera personal, evitando intermediarios.