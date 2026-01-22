Antioquia exporta hasta USD 400 millones a Ecuador y alerta por impacto de arancel del 30%

Buenaventura, uno de los puertos más estratégicos de Colombia, bajo la sombra de la violencia y la extorsión.

Antioquia

Antioquia le vende a Ecuador entre 300 y 400 millones de dólares al año, lo que significa más o menos entre el 15% y el 20% de las exportaciones colombianas hacia ese país, y lo mantiene como uno de los cinco principales destinos de los productos antioqueños.

Así lo detalló el secretario de Desarrollo Económico de Antioquia, Manuel Naranjo Giraldo, quien explicó qué se exporta y qué puede pasar con los nuevos aranceles que anunció el gobierno ecuatoriano.

¿Qué exporta Antioquia a Ecuador?

La canasta exportadora del departamento está dominada por la industria manufacturera, que cubre cerca del 66% del total. Ahí destacan productos como químicos, jabones, champús, vehículos y confecciones, muchos de ellos con valor agregado (exportaciones no tradicionales).

El otro tercio, alrededor del 33%, corresponde a energía eléctrica.

En números, de los casi 400 millones de dólares exportados, unos 140 millones vienen del sector energético y unos 280 millones de la industria manufacturera, donde participan grandes empresas y también muchas medianas y pequeñas que forman cadenas productivas.

Arancel del 30% y pérdida de competitividad

Según Naranjo, el arancel del 30% impuesto por el presidente Daniel Noboa sí golpea a los exportadores antioqueños, porque encarece los productos en el mercado ecuatoriano y les quita competitividad.

Esto se suma a otros factores que ya presionan a las empresas, como el aumento del salario mínimo y la caída del dólar (Ecuador es dolarizado y las negociaciones se hacen en esa moneda).

Todo esto reduce la capacidad de competir por precio, sobre todo en manufactura. Y en cuanto a la energía eléctrica, ya se anunció el cierre del suministro, lo que afectaría directamente esa parte de las exportaciones.

Importaciones: el otro lado del impacto

Naranjo también advirtió que el golpe no se queda solo en las exportaciones. Antioquia importa desde Ecuador alimentos como atún y aceites vegetales, además de productos químicos que sirven de insumos para otras cadenas.

Si esas importaciones se encarecen, los costos de producción suben, lo que puede impactar la canasta básica y, por ende, la inflación.

¿Cómo lo siente el ciudadano?

A nivel cotidiano, el impacto se nota en varios frentes. Primero, en el empleo de sectores como alimentos, confitería, chocolate y cacao, que venden a Ecuador y ahora enfrentan costos más altos y menor competitividad.

Segundo, en el precio de algunos alimentos, como el atún, que llega desde Ecuador y podría subir por los aranceles.

En resumen, Ecuador sigue siendo un socio comercial clave para Antioquia, especialmente para las exportaciones no tradicionales.

Cualquier cambio en las condiciones comerciales, entonces, no solo mueve las cifras, sino que también llega al bolsillo de las personas.