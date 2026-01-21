Sabanalarga y sectores de Barranquilla tendrán cortes de energía este jueves 22 de enero

Con el objetivo de optimizar el suministro de energía, la empresa de servicios eléctricos realizará este jueves 22 de enero trabajos de mantenimiento y cambio de redes en el barrio Concepción, del municipio de Sabanalarga. Las labores se llevarán a cabo en dos franjas horarias: de 8:15 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. en el sector de la calle 20 con la carrera 1.

En el barrio La Cumbre se realizará el cambio de una cruceta en la carrera 42H con la calle 90. Estas tareas se suman a las maniobras programadas en otros sectores, buscando garantizar un suministro más estable y seguro para los residentes.

Cortes en varios barrios de Barranquilla: ¿Cuáles son?

Además, se ejecutarán maniobras de corta duración en diferentes zonas de la ciudad. Los cortes serán de 7:30 a 8:00 a.m. y de 11:00 a 11:30 a.m.

Los sectores afectados incluyen La Campiña; calles 84 a 85, entre carreras 57 y 64, en Riomar y Alto Prado; carrera 53, entre calles 82 y 84, en Alto Prado; calles 82 a 84, entre carreras 47 y 52, en San Vicente y Alto Prado; calles 80 a 82, entre carreras 43 y 47, en Granadillo y América; y calles 93 a 96, entre carreras 43 y 46, en el barrio Tabor.

La empresa recomendó a los usuarios tomar precauciones, evitar el uso de electrodomésticos durante los cortes y programar sus actividades de manera que las interrupciones tengan el menor impacto posible en su día a día.

Estas acciones forman parte de un plan de mantenimiento continuo que busca reducir fallas y mejorar la calidad del servicio eléctrico. La empresa asegura que los trabajos se desarrollarán de manera coordinada y con todas las medidas de seguridad para el personal y la comunidad.