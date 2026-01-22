Aída Avella se anticipó al recorte salarial y renunció a su prima: hay críticas

La senadora Aída Avella, del Pacto Histórico, confirmó a través de sus redes sociales que renunció a la prima especial de servicios, y que no devengará ese dinero en este semestre.

La decisión la tomó luego de que el Gobierno Nacional eliminara también ese beneficio vía decreto. Así pues, decidió bajarse el sueldo voluntariamente, pues el decreto solo aplicará para el próximo Congreso.

Es decir, el decreto el Gobierno entrará en vigencia a partir del próximo 20 de julio e impactará únicamente al nuevo Congreso que será elegido el 8 de marzo.

En todo caso, Avella se anticipó y renunció de manera voluntaria a este ingreso, que es de poco más de $16 millones, del total del salario, que asciende a unos $51 millones.

“Aunque la norma establece que la derogatoria no es retroactiva y que este beneficio se mantiene para los actuales legisladores hasta el próximo 20 de julio, he tomado la decisión política y ética de renunciar voluntariamente a dicha prima especial, desde ahora”, aseguró.

Ahora, Avella ha sido cuestionada por varios usuarios en redes y otras figuras políticas, por haber tomado la decisión a solo 46 días de las elecciones legislativas, y no haberlo hecho antes.